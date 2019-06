Medizinische Versorgung : Klinik strukturiert um, für Patienten soll sich aber deshalb nichts ändern

Bitburg Aus zwei mach eins: Professor Dr. Christian Blöchle leitet ab Juli die komplette chirurgische Abteilung des Bitburger Krankenhauses.

Die Nachricht, dass die beiden chirurgischen Abteilungen des Bitburger Krankenhauses zusammengeführt werden, bewegt die Bürger. Die Befürchtung: Für die Patienten wird das Leistungsspektrum kleiner und dies könnte der erste Schritt in Richtung einer Fusion mit einer anderen Klinik sein.

Professor Dr. Christian Blöchle, der die Leitung der Chirurgie zum 1. Juli übernimmt, will diese Ängste zerstreuen. „Das Team bleibt das gleiche, wir bieten die gleichen Leistungen an“, sagt Blöchle, „die, die vorher hier in der Unfallchirurgie gearbeitet haben, machen das auch weiterhin.“

Gleiches gelte für die Kollegen aus der sogenannten Viszeralchirurgie, die Fachleute für Operationen an Organen oder Venen beispielsweise.

Dass Blöchle, der bisher die Viszeralchirurgie leitet, künftig beiden Abteilungen vorsteht, ist dem Kostendruck geschuldet. Der mache allen Kliniken zu schaffen. „Wir haben unsere Struktur überarbeitet, um auch wirtschaftliche Belange besser zu berücksichtigen“, sagt Blöchle und betont dabei aber auch: „Wir werden unser medizinisches Angebot für die Bevölkerung so aufrecht erhalten, wie bisher.“ Es werde deshalb nicht weniger Spezialisten oder medizinische Leistungen geben.

Ob das regionale Traumazentrum, in dem Unfallopfer mit Schwerstverletzungen behandelt werden, oder das Endoprothetikzentrum, in dem beispielsweise Verschleiß­erkrankungen an den Gelenken wie Knie-, Hüft- oder Schulter-Gelenk behandelt werden und Prothesen eingesetzt werden: „Wir organisieren die Führung der Abteilung neu, das Angebot wird bleiben, auch wenn Dr. Laux, der viel zur Etablierung dieser Bereiche beigetragen hat, die Klinik auf eigenen Wunsch verlässt und sich beruflich neu orientiert.“