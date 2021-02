Ernährung : Gastronom kocht für Kinderakademie

Der Meckeler Gastronom Thomas Herrig hat für die Kinderakademie der Katholischen Familienbildungsstätte Bitburg gekocht. Foto: Katholische Familienbildungsstätte Bitburg

Meckel (red) 30 Kinder haben sich in ihren Küchen auf ein Koch­experiment per Videokonferenz mit Gastronom Thomas Herrig aus Meckel eingelassen. Corona-Zeiten machen erfinderisch, und so sollte jeder zu Hause unter professioneller Anleitung von Thomas Herrig aus dessen Küche in Meckel ein Drei-Gänge-Menü für den Samstagabend mit der Familie kochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Veranstalter war die Katholische Familien­bildungs­stätte Bitburg. Dabei erfuhren die Kinder von Herrig noch einiges über die verarbeiteten Produkte und den richtigen Umgang mit Küchen­utensilien – und zudem verriet er allen kleine Tricks und Kniffe.

Der Meckeler Gastronom Thomas Herrig hat für die Kinderakademie der Katholischen Familienbildungsstätte Bitburg gekocht. Foto: Katholische Familienbildungsstätte Bitburg