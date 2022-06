Hochwasser 2021 : 3o Jahre Arbeit in einer Nacht zerstört

Die Prüm bei Oberweis: Der Campingplatz von Alwin Köhler grenzt direkt an den Fluss – und wurde beim im Juli 2021 komplett überschwemmt. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Im Juli 2021 stand Alwin Köhlern vor den Trümmern seines Lebenswerks. Die Flut hatte die Campinganlage in Oberweis komplett zerstört. Zusammnen mit der Familie und vielen Helfern gelang der Wiederaufbau, am Montag wird neu eröffnet.

Oberweis Es ist die Geschichte von einem, der nicht aufgeben wollte. Einer, der wieder aufgestanden ist, nachdem er alles, was sein Leben bis dahin ausmachte, in wenigen Stunden einer Nacht verloren hatte. Der 14. Juli 2021 ist eine Zäsur im Leben von Alwin Köhler. Die Nacht, in der die Eifel von einem bis dahin unvorstellbaren Hochwasser geflutet wurde, hat auch den Oberweiser Campingplatz komplett zerstört.

Die Prüm, aktuell ein beschauliches Flüsschen, war völlig über die Ufer getreten. „Das Wasser stand fast zwei Meter hoch auf dem Platz“, sagt Köhler, blickt auf die Prüm, schüttelt den Kopf. Manchmal kann er immer noch nicht richtig fassen, wie sich die Ereignisse dann in nur wenigen Stunden überschlagen haben. „Den Campingplatz hatten wir geräumt“, sagt Köhler, „wir wussten ja, dass da was kommt.“

Gottseidank sei man gewarnt gewesen. „Ich kann auch nicht verstehen, dass es immer noch Leute gibt, die meinen, es wäre nicht genug gewarnt worden“, sagt Köhler. Gewarnt war man an Prüm, Nims und Kyll. Nur das, was dann kam, damit hatte keiner gerechnet. „Wir haben die Plätze für unsere Dauercamper etwas weiter oben im Hang, da war noch nie was“, sagt Köhler. Auch nicht beim Hochwasser im Juni 2018, wo gerade mal gut 20 Zentimeter Wasser auf dem Platz gestanden hätten. Das war im Sommer 2021 anders.

Von 22 Uhr an seien der Pegel ständig gestiegen. Aber die Wucht, mit der das Wasser dann die komplette Anlage geflutet habe, sei schwer in Worte zu fassen. „Es gab einen Knall, dann flogen plötzlich die Wohnwagen der Dauercamper durch die Hecke, in den reißenden Strom, knallten gegeneinander, an Bäume, das tosende Wasser“ – Köhler stand unter Schock.

Um die Wucht deutlich zu machen, die das Wasser in dieser Nacht entwickelte, zeigt der Campingplatzbetreiber auf sein Schwimmbad. Rund 900.000 Liter seien in dem Becken. „Und diese Menge ist binnen von nur zwei Sekunden in den Stausee geflossen“, sagt Köhler. Dass der irgendwann überlaufen musste, war nicht zu vermeiden. „Wir können aber froh sein, dass wir den haben, das hat uns Zeit verschafft.“

Zeit, die wichtig war, um Menschen, Touristen, Angestellte, Familie in Sicherheit zu bringen. „Auch, wenn die Anlage komplett zerstört war, ich bin unendlich dankbar, dass bei uns niemand zu Schaden kam.“ Das sagt der Senior-Chef heute und meint es auch genau so, nicht nur, aber auch mit Blick auf die Toten und noch viel gravierenderen Schäden im Ahrtal.

In der Flutnacht aber habe er geweint. „Du stehst da und kannst es nicht fassen, Dein ganzes Lebenswerk zerschmettert in wenigen Stunden.“ Gegen 3 Uhr habe es eine zweite Flutwelle gegeben. Wohnwagen flogen wie Murmeln durch die Gegend, zusammen mit Gastanks, entwurzelten Bäume. Allein 1000 Kubikmeter Müll hat Köhler mit seinen Helfern später von dem Grundstück entsorgt. Teils waren sechs, sieben Bagger gleichzeitig am Räumen gewesen.

Vom Platz war nichts mehr übrig, auch drei Gebäude, mussten bis auf den Rohbau komplett entkernt werden. „Hier stand kniehoch der Schlamm, kontaminiert mit Öl.“ Auf rund vier Millionen Euro schätzt Köhler den Schaden. „Das sah hier aus wie nach einer Schlacht.“ Hinzu kommen die Einbußen durch den Betriebsausfall. Und das alles nach einem ohnehin schon mit vielen Einschränkungen verbundenen Corona-Jahr.

Selbstverständlich sei es nicht gewesen, noch mal alle Kraft und Ressourcen zusammenzuraffen, um alles wieder aufzubauen. „Wenn meine drei Kinder diese Anlage nicht unbedingt weiter betreiben wollten, hätten wir es wohl nicht gemacht“, sagt der Senior-Chef. Und: Ohne die Unterstützung aus der Elementarschadensversicherung sei es nicht möglich gewesen. Ebenso wenig ohne Rücklagen.

Aber das alles hätte dennoch nichts genutzt, wenn es nicht so viele Helfer gegeben hätte, teils völlig unbekannte Menschen, die einfach dort standen und mit an packten. Manche von ihnen habe man sogar wegschicken müssen, weil es zu viele wurden. „Das muss man ja auch alles koordiniert bekommen, wir hatten hier in manchen Monaten 13 Handwerksfirmen gleichzeitig auf dem Gelände.“ Auch für deren Unterstützung ist Köhler dankbar.

Dass es ihm gelungen ist, Handwerker zu finden, führt er auch jahrzehntelange Verbundenheit zurück. „Ich habe immer mit Firmen hier vor Ort gearbeitet, das sind gewachsene Beziehungen, da kennt man sich und vertraut sich auch.“ Was, angesichts der Auftragssummen ja nicht ganz unwichtig sei.

Bundeshilfe hat der Campingplatzbetreiber ebenfalls beantragt. Geflossen ist aber noch kein Cent. „Da wird zunächst gewartet, was am Ende die Versicherung zahlt und dann wird geprüft, was von dem, was übrig bleibt, förderungswürdig ist. Dafür braucht es einen Sachverständigen“, erklärt Köhler. Gezahlt werde dann auch nicht der Neuwert, sondern der Zeitwert. Schnell und unkompliziert klingt anders.

Hinter den Köhlers liegt ein arbeitsreiches Jahr. „Wir werden hier bis zur letzten Minute Gas geben“, sagt Köhler. Überall auf dem Gelände wird noch gebohrt, geschraubt, geräumt und auch die ein oder andere Hecke geschnitten, die das Hochwasser überstanden hat. Einige neue zarte Pflänzchen wurden gesetzt. Die komplette Strom- und Wasser-Installation für die Wohnwagenstellplätze erneuert. Im Sanitärgebäude gibt es nun Fußbodenheizung und im Anmeldebüro liegen wieder Süßigkeiten und andere Snacks in den Regalen. Was es nicht mehr geben wird: Dauercamper.

„Dazu“, sagt Köhler, „haben wir uns schweren Herzens entschieden.“ Aber es sei einfach zu gefährlich, wenn noch mal bei Hochwasser, die Wagen der Dauercamper nicht geräumt werden können. „Das können wir auch den umliegenden Orten nicht antun.“ Schließlich war es genau solch sperriges Treibgut, das Brücken zerstörte. Mit den Dauercampern verliert Köhler langjährige Gäste, die längst auch Freunde geworden sind: „Aber es ist einfach zu gefährlich.“ Die Hoffnung: Dass manche von ihnen nun, wenn die Anlage wieder öffnet, als Urlaubsgäste wiederkommen. Und dann fließen bestimmt auch wieder Tränen. Aber solche der Freude.

Das war am nächsten Tag, 15. Juli 2021: Das Wasser auf dem völlig gefluteten Campingplatz lief langsam wieder ab. Foto: Alwin Köhler