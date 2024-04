Konzert So war es mit der Kölner Band Cat Ballou beim Tourauftakt in Bitburg

„Es gibt kein Wort, das sagen kann, was ich fühl’, wenn ich an Köln denk’“: Die Liebeserklärung an ihre Heimatstadt Köln kommt bei Cat Ballou gleich zu Anfang des Konzerts, und die 450 Besucher singen sie lauthals mit. Wie man mit dem Publikum umgeht, wissen die fünf Popmusiker sehr genau. Schließlich stehen sie seit 25 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Ihre Jubiläumstour haben sie mit einem Konzert in Köln begonnen, und gleich die zweite Station war im ausverkauften Haus der Jugend in Bitburg. Thorsten Hauer, Leiter des Hauses der Jugend, berichtet: „Bei den Kölner Bands stehen wir oft auf dem Tourplan. Kasalla, Brings, Stadtrand, sie waren alle schon hier. Durch eine gemeinsame Konzertagentur von Stadtrand und Cat Ballou kam der Auftritt zustande.“ Das Ende der Tournee wird im Oktober in Köln sein – mit zwei ausverkauften Konzerten in der Lanxess Arena.