Straßenbau : Ausbau der Kölner Straße in Bitburg – So geht es weiter

Ausbau der Kölner Straße in Bitburg – So geht es weiter

Bitburg Die Sanierung der Kölner Straße ist in der Winterpause. Wann die Strecke wieder voll gesperrt wird und auf welche Umleitungen sich Autofahrer einstellen müssen.

In sechs Bauabschnitten wird seit Juni 2021 die Kölner Straße im Norden Bitburgs von Grund auf saniert. Immer wieder zog die Baustelle um, weil wichtige Zufahrten auch während der Sanierungsphase offen bleiben sollten. Der jüngste Bauabschnitt konnte kurz Weihnachten abgeschlossen werden. Das Sanierungsprojekt ging damit in die Winterpause. Aktuell kann der Verkehr für einige Tage wieder frei fließen bis voraussichtlich am Montag, 16. Januar, sofern es die Witterung erlaubt, erneut eine Vollsperrung eingerichtet werden muss.