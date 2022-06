Konzert : Neue Songs und Klassiker zum Mitsingen von Kölner Kultband

Prüm Die Kölner Mundart­band Paveier begeisterte am Freitagabend die Zuhörer in der Karolingerhalle. „Das war wie feiern vor Corona“, sagte Carola Benz, eine glühende Anhängerin der Künstler aus dem Rheinland.

Den Besuchern war es förmlich anzumerken: Locker, ungezwungen, ohne Maske, Getränke in der Hand, Handy zum Filmen, Freunde im Arm. „Das Leben ist zurück, endlich, ich bin so froh“, sagt etwa Sven Ewens dem Reporter mit lauter Stimme ins Ohr, um trotz der Lautstärke der Musik im Saal gehört zu werden.

Und sie machten mächtig Stimmung, die Jungs von Paveier. „Hau op die Trumm“ (Schlag auf die Trommel), so lautet ihr aktuelles Motto – und das taten die Musiker dann auch. Mit ihren bekannten und beliebten Klassikern brachten sie schnell Stimmung in den Saal, der durchaus noch weitere Besucher verkraftet hätte. Andere Veranstaltungen in der Stadt und das Festival „Rock am Ring“ hatten sicherlich ihre Sogwirkung, und das kostete das Konzert der Paveier etwas an Publikum.