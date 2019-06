Fest : Körpericher feiern Pfarrfest

Körperich (red) Die Pfarrei Körperich feiert am Donnerstag, 20. Juni, nach der Fronleichnamsprozession Pfarrfest auf dem Gelände des Altenheimes St.-Vinzenz-Haus. Der Erlös der Veranstaltung geht zu gleichen Teilen an die Kindertagesstätte Körperich und an das St.-Vinzenz-Haus.

