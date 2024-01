Wohnen Warum ein holländischer Investor so gerne in der Südeifel baut

Der niederländische Investor Hans Berendsen baut gerne in der Eifel. Deshalb tut er es immer wieder. Voriges Jahr hat er mit seiner Firma Hoog Zande Real Estate aus Zelhem noch in Bollendorf ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen errichtet. In diesem Jahr schafft er jede Menge neuen Wohnraum in Körperich. Die Baugenehmigung liegt bereits vor. Im Mai soll es losgehen. Er rechnet mit zwölf bis 13 Monaten, bis die Wohnungen bezugsfertig sind.