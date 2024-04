Fünf Jahre nach Vorfall Verfahren gegen Prügel-Polizisten lässt weiter auf sich warten

Ein Handyvideo verbreitet sich nach der Nacht auf den 9. September 2019 rasend schnell im Internet. Die Zuschauer sind geschockt.: Neben einem schwarzen Wagen mit Blaulicht auf dem Dach zeigt es, wie ein Mann in einer leuchtend gelben Jacke auf ein am Boden liegendes Opfer losgeht. Er tritt mehrfach zu. Außerdem schlägt er mit einem nicht zu identifizierenden Gegenstand auf ihn ein. Kurz nachdem der Volksfreund angefragt hat, geben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt, dass der 32-sekündige Film eine Festnahme am Hahnplatz in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zeigt. Der prügelnde Mann ist ein Bundespolizist aus Nordrhein-Westfalen, der zum Zeitpunkt des Vorfalls in Prüm im Rahmen eines Austauschs zu Gast war. Die Szene zeigt eine Festnahme nach einer Verfolgungsjagd durch die Eifel. Am Hahnplatz hat ein flüchtender Franzose mit seinem Wagen das Fahrzeug der Bundespolizisten gerammt. Das Video zeigt offenbar einen Gewaltexzess nach diesem Unfall, bei dem die Beamten leicht verletzt wurden.