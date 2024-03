Nach Jahren tut sich was Plan für Neubau steht: Wann wird das Kösterhaus in Bitburg abgerissen?

Darauf, dass die Firma Köster im Karenweg einst Fliesen, Brenn- und Baustoffe verkauft hat, deutet nicht mehr viel hin. Gut, das ist mehr als 20 Jahre her, seitdem ist viel passiert. Also in der Welt, nicht bei dem Haus. Denn das steht seitdem die meiste Zeit einfach herum und zerfällt. Auch vom Schriftzug „Köster & Co.“ ist nicht mehr viel zu sehen. Nicht nur, dass die Zeit dem -ö einen Punkt klaute, das Schild ist auch abgehangen. Mit einem Netz, das die Bausubstanz daran hindern soll, einfach auf die viel befahrene Straße und den Gehweg zu plumpsen. Generell, da sind sich die Bitburger einig: Es ist ein Elend, was mit dem Kösterhaus passiert ist.