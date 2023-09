BitburgArt – so viel Kunst muss sein Neues von Bitburgs Baustelle und der Kunst des Lebens

Bitburg · Das Team der Firma Wadle ist seit Monaten im oberen Bereich der Bitburger Fußgängerzone am Start. Nach der Neugestaltung des Platzes rund um die Liebfrauenkirche geht es nun an den letzten Abschnitt der Fußgängerzone. Mitten in diesem Bereich: ein leer stehendes Ladenlokal, in dem zur BitburgArt Kunst ausgestellt wird.

22.09.2023, 09:59 Uhr

Wenn ein Bauarbeiter-Team ganz nebenbei auch noch Kunst produziert: BitburgArt 16 Bilder Foto: TV/Dagmar Dettmer

„Das hat uns dann doch inspiriert, als wir gesehen haben, wie da Äste zusammengehämmert oder Bilder mit drei, vier Strichen drauf an die Wände gehängt werden“, sagt Tim Meyers. Sie hätten sich „freck gelacht“ und sich gedacht: Können wir auch. Den Beweis blieb das Team, das seither unter dem Künstlernamen „Kolonne Meyers“ agiert, nicht schuldig. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wenn ein Bauarbeiter-Team ganz nebenbei auch noch Kunst produziert: BitburgArt