Das, meine lieben Leserhäsinnen und -hasen, ist doch eine gute Nachricht. Auch für Ostern. (Leider ist der Bestand Prümer Volksfreundredakteure und Kolumnisten weiterhin gefährdet. Nur noch vereinzelt sieht man uns über die heimischen Fluren schnüren, scheu und in steter Angst vor dem Schuss aus der großkalibrigen Spar-, haha, -Büchse, ein letztes Refugium werden wir wohl eines nahen Tages nur noch im Internetz finden, wo aber keiner bezahlt und alle nur schlechte Laune haben... okay, ich hör auf. Immerhin verbindet mich eine Sache mit dem Feldhasen: die Ohren. Nicht so lang, aber so sensibel. Und das Einzige, was bislang noch nicht von der fortschreitenden Verrottung befallen ist).

Wo war ich? Ach ja, Nachrichten: Die Brexitbriten dürfen jetzt bis zum 31. Oktober weiterdiskutieren. Ich schreibe einen Preis aus für den Bericht, der ohne Halloween-Hinweis auskommt. Nichtsdestoweniger: Nun geht schon, Freunde. Es ist genug. Nochmal Klammer auf: (Es heißt nichtsdestoweniger. Nichtsdestoweniger meint aber jeder, es heiße „nichtsdestotrotz“. Da krieg ich rote Ohren, wenn ich das höre. Oder lese. Klammer:) zu.

Apropos Ohren! Augen auf, Leute: Habt ihr auch das Schwarze Loch gesehen? Die Gemahlin, mit scharfem Sinn für schräge, auf den zweiten Blick aber absolut schlüssige Zusammenhänge, sagte nur: „Wenn man das Bild rumdreht, dann sieht das aus wie ...“. Hab ich mal gemacht. Und drei Striche ergänzt. Und siehe: Das ist doch, Dingens, der Donut, der sich amerikanischer Präsident nennen dürfen zu können nicht schämt. Krass. Aber: passt. Das Ding, das alles verschlingt und kaputtmacht. Sieht aus wie Trump. Hier, guck:

Ich hab aber, weil bald Ostern ist, noch was Tolles. Die Antwort nämlich auf die Frage, was zuerst da war. Huhn oder Ei. Sozusagen die Eifel-Ei-Sicht des Jahres: Es war nämlich beides geichzeitig da. Der Beweis? Noch ein Foto: Hab ich gemacht, als ich mir mal ein Spiegelei gebacken habe. Und das sah voll aus wie ein Huhn. Dä:

Und damit: Tschüss, schöne Ostertage, et jit net jerannt.

FOTO: Fritz-Peter Linden

FOTO: Fritz-Peter Linden

FOTO: Fritz-Peter Linden