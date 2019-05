Kolumne Eifel-Einsichten : Ä!!!

Neues Problem. Nein, nicht die aktuell grassierende Frage, wie der gemeine Parteipolitiker mit „der Jugend“ umgeht (wobei man sagen muss: Der gemeine Parteipolitiker weiß offenbar gar nicht, was die Jugend ist und tut und will.

Und wenn sie mal was will und sich reinhängt, dann heißt es: Maul halten, Schule gehen. Hallo Parteipolitiker/innengehirn: jemand da? Hallooo ... ooo ... ooo...!?!).

Nein, schlimmer: Mein Computer versucht mich zu mobben. Und zwar richtig fies. Nämlich so, dass man es erst nicht merkt. Gestern zum Beispiel, da ging die „Pfeil nach oben“-Taste auf einmal nicht mehr. Ich konnte also nicht in meinen eleganten Elaboraten nach oben springen oder irgendwas anklicken und per Tastendruck hochdeuen.