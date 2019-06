Kolumne Eifel-Einsichten : Hirnhummeln

Wir sind noch immer bei den Tieren. Landete doch letztens, ihr last es vorige Woche, der schwickerathsche Hinweis auf das Gehaansfinkelchen, den Glühwurm, in meinem Eingangskasten. Aber wie wär’s denn mit der Besuchameise?

Und wenn es ganz dunkel wird, dann wird’s, wir Landmenschen kennen das, kuhfinster (also so duster wie innen in der Kuh).