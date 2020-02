Kolumne Eifel-Einsichten : Ein Heimat-Bedichter

Als hätte er es gewusst, schon damals, was mit dem ganzen Internetzgeplimper auf uns zukommt, wo jeder „hier! Ich! Ich! Ichichich!“ brüllt: „Wir sollten uns in den Hintergrund setzen, damit die Aufmerksamkeit der Welt nicht auf uns gerichtet ist; nicht die Welt soll uns, wir sollten vielmehr die Welt beobachten.

Jawoll! So schrieb Ror Wolf, den ich schon öfter und erfolglos zu lesen empfahl, in „Raoul Tranchirers Enzyklopädie für unerschrockene Leser“ (Band 2). Diese Woche hat er uns verlassen. Ich: erschrocken. Und während links und rechts der Karneval herumrandaliert (und ihr alle hoffentlich virenfrei durchkommt), muss ich leider ein „Mann, ist das traurig“ in die Welt rufen, die wahrscheinlich gerade wieder viel zu beschäftigt ist, um mir zuzuhören. Ach so, zum Karneval passt natürlich auch das hier: „Das Endziel der meisten Menschen ist heutzutage die Kneipe, wo alle Gesundheitsrücksichten in den Hintergrund treten.“ (ebenda. Und: Eben! Dä!)