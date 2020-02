Kolumne Eifel-Einsichten : Notizen von der Wagenkante

Und? Alle gut durch den Schnee gekommen? Ich hoffe doch, wir wissen ja hier damit umzugehen. Also im Prinzip. Aber unsere Winter sind inzwischen sowas von harmlos geworden, dass schon bei zwei Tagen mit etwas Weiß von oben bei allen der Verstand massiv auszuflocken droht.

Und der Karneval? Auch überstanden? Mir half wieder die lange Unterbuxe aus Bundeswehrbeständen, obwohl ungedient. Vor allem am Sturmsonntag. Da kam ich aus Olzheim und Neuendorf zurück ins warme Redaktionszimmerchen, um geschockt festzustellen: Oha, einer dir besonders nahestehenden Person ist im Eifer des Eifeler Jeckengefechts der an empfindlicher Stelle positionierte Reißverschluss nach unten gesunken. Und dann am nächsten Morgen die Angststarre, beim habituellen Sichten der Polizeimeldungen mit dieser Schlagzeile: „Mann entblößt sich in ...“ war aber nicht Olzheim. Und dann dachte ich: Wär auch egal gewesen, wenn doch, du entblößt dich ja sowieso jede Woche mitten in der Zeitung. Leser: Ich tu’s für euch.