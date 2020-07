Kolumne Eifel-Einsichten : Ein ewig Rätsel

Als der Södermarkus dieser Tage die Kanzlerin sowie sich höchstselbst herrenchiemseewärts kutschieren ließ und man sich fragte: Wat soll dat?!?, da zitierten die Kollegen von der Süddeutschen wieder einmal den Märchenkini, also Ludwig Zwo: „Ein ewig Rätsel will ich bleiben mir und anderen ...“

(Na gut, vielleicht nicht alle/Die rennen dann nach Malle/Wo sie so lange saufend feiern/bis sie in die Rabatten reihern ... Pardon, das war jetzt ziemlich an den Balearen herbeigezogen) Weshalb es mir ein weiteres Rätsel bleibt, warum so viele ihre Nichtigkeiten in die Welt hinausblasen müssen und nicht eher Ruhe geben, bis die Welt sie daumenhochklickend lobt für ihren Quatsch. Alles unwichtig. Oder, wie die erneut von Mosersrosi zitierte Dorfdame sagt, die wir alle kennen, weil wir in jedem Dorf so eine haben oder hatten: Ech well et gor net wossen ... Et interessiert mech gor net ... Et geht mech och neist on ... Et as ma och egal ... Et wärd och net esu wichtich sen ... Awer ech krajen et noch rous!