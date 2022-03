Kolumne zur Fastenzeit : Eine nur behauptete Auswahl

Bitburg Sieben Wochen ohne Fleisch: Die Aufgabe ist einfach, die Umsetzung tatsächlich alles andere als schwer, und dennoch fällt auf: Fleischverzicht ist irgendwie anstrengend. Die Entscheidung, auf den Verzehr von Tieren zu verzichten, bestimmt den ganzen Alltag – eine naive Feststellung, aber dem gemeinen Fleischfresser ist das nicht unbedingt in aller Konsequenz klar.

Der Verzicht auf kunstvoll zubereitete Kadaver ist dabei selber natürlich kein Hexenwerk, ist der Trick doch recht simpel: Man isst halt kein Fleisch. Käse statt Aufschnitt, Halloumi-Sandwichs statt Schinken-Schnitten und auch der Gemüseeintopf hat in all seinen köstlichen Facetten den Weg zurück in meine Küche gefunden. Vegetarisch leben ist doch einfach! Doch dann kommt der erste Restaurant-Besuch und die Arroganz des Vegetarismus-Touristen bricht in sich zusammen.