Natur und Freizeit : Barrierefreiheit und Baukultur

Wolsfeld Der Naturpark Südeifel hat in Wolsfeld einen in Rheinland-Pfalz einzigartigen barrierefreien Komfort-Wanderweg angelegt. Bald wird er zertifiziert.

Aufgrund der Vielzahl von renovierter Bausubstanz hat der Naturpark Südeifel in Wolsfeld einen in Rheinland-Pfalz einzigartigen barrierefreien Komfort-Wanderweg angelegt: Den Themenweg „Baukultur Eifel“, der bald nach den Qualitätskriterien von „Reisen für Alle“ zertifiziert wird. Bei Reisen für Alle handelt es sich um ein Kennzeichnungssystem für barrierefreie Tourismus-Angebote in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturparks.