Natur : Ohne Barrieren um den Stausee Irrhausen

Irrhausen Das „Tal der 1000 Schmetterlinge“, ein idyllischer Stausee, gemütliche Bänke: Der erste Komfortwanderweg des Naturparks Südeifel liegt am Stausee Irrhausen.

Denn dort gibt es einen 1,4 Kilometer langen, stufenlosen Komfort-Weg. Startpunkt ist das Tal der 1000 Schmetterlinge in der Nähe von Irrhausen. Folgt man dem Rundweg weiter, kommt bald der Stausee Irrhausen in Sicht. Der Weg ist überwiegend leicht begeh- und befahrbar.

Die Westeifelwerkstätten haben die Tische und Bänke am Weg extra für den Naturpark Südeifel entworfen. Es wurden Armlehnen an den Bänken angebracht, außerdem ist der Tisch für Rollstuhlfahrer unterfahrbar. Neben der Barrierefreiheit wurde auch auf die Umweltverträglichkeit geachtet. Es gibt zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung am Wanderparkplatz und einen Parkplatz am Campingplatz Irsental. Ein WC für Menschen mit Behinderung ist am Campingplatz in der Nähe des Wegs vorhanden.