Militär: Neuer Kommandant in Spangdahlem Kommandeurswechsel in Spangdahlem: Rückblick auf unruhige Zeiten

Im zweijährigen Turnus wechselt in der Regel das Kommando des amerikanischen Luftwaffenstützpunkts Spangdahlem. Am vergangenen Freitag gab deshalb Oberst Leslie Hauck das Kommando an seinen Nachfolger Oberst Kevin Crofton ab. Zur Zeremonie im weitläufigen Hangar 1 des Stützpunkts in dem auch ein F-16 Kampfjet geparkt war, waren neben Angehörigen der US Air Force auch viele Politiker aus der Region eingeladen. Ein großformatiges Sternenbanner hängt hinter der Bühne, eine Soldatin singt zuerst die deutsche und danach die amerikanische Nationalhymne.