Kommentar zu den Ideen eines Eifeler Campingplatzbetreibers : Robust und nach vorn gewandt

Hätte die Camping-Familie Tautges gesagt: Das reicht, wir machen Schluss, es wäre zu verstehen gewesen. Aber sie sind, wie so viele Eifeler, ein bisschen robuster zusammengebaut und schauen schon wieder nach vorn – ohne zu wissen, ob und wie das mit dem Fördergeld funktionieren wird.

Bemerkenswert ist aber noch etwas anderes: Bastian Tautges macht sich Gedanken über die aktuelle Schadenslage hinaus und will etwas anstoßen, was allen nützen dürfte. Dabei sollte er unterstützt werden – wie es ihm, zum Glück, von seiner Verbandsgemeinde bereits in Aussicht gestellt ist. f.linden@volksfreund.de