Kommentar : Schnelldenker mit Ideen geht nach Mainz

Das ist auf Landesebene, aber auch für für die Eifel der Hammer: Joachim Streit, der auf Listenplatz 1 kandidierte, hat es mit den Freien Wählern geschafft und die 5-Prozent-Hürde geknackt – mit dickem Rückenwind aus der Heimat.

Hier hat Streit zuletzt auch als Krisenmanager in der Corona-Pandemie gepunktet, wo der Eifeler Landrat etwa Veranstaltungen abgesagt und für das Tragen von Masken geworben hat, noch bevor dies auf Landes- oder Bundesebene ein Thema war. Aber Streit ist mehr als ein guter Krisenmanager, Streit ist Vollblutpolitiker, ein Schnelldenker mit Ideen. Ob Baukultur Eifel oder der Dorf-Check: Der promovierte Jurist hat die Eifel mit Initiativen nach vorne gebracht, die bundesweit für Aufmerksamkeit sorgten. Und klar war auch: Der will noch mehr. Doch dafür, so hieß es, ist er im falschen Verein. Offenbar nicht.