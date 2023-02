Meinung : Kommentar - Warum die Medicus eG ein Rezept gegen Ärztemangel in der Eifel ist

Die Lage ist ernst. In wenigen Jahren droht die ärztliche Versorgung auf dem Land wegzubrechen. Es sind dringend neue Ideen gefragt. Die Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus könnte helfen, die drohende Schließungswelle zu brechen. Wie das gelingen könnte:

Mehr und mehr Praxen schließen. Auf dem Land klaffen in der medzinischen Versorgung jetzt schon große Lücken. Und das ist mit Blick auf die Altersstruktur der heute noch praktizierenden Ärzte erst der Anfang vom Ende. Die große Schließungswelle steht noch bevor. Jetzt muss gehandelt werden. Viel Zeit bleibt nicht.

Mit Studienplatz-Stipendien und Rückkehrer-Prämien versuchen Kommunen, sich gegen den Notstand zu stemmen. Doch so erfreulich einzelne Erfolge auf diesem Weg sind: Es sind nur ein paar Tropfen auf den heißen Stein.

Info Andere Modelle aus anderen Regionen Im Schwäbischen Wald setzen zwölf Gemeinden auf ein Genossenschaftsmodell mit dem Namen Medwald. Die Kommunen haben sich mit acht Ärzten zusammengetan, um junge Mediziner anzustellen. Ein Geschäftsführer soll sich um das Management der Praxen kümmern. Das Land Baden-Württemberg unterstützt und fördert solche Modellprojekte. Hinter Voramedic, einer GmbH, stehen zwei Mediziner aus Celle, die 21 Hausarzt-Praxen im Großraum Oldenburg als medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit angestellten Ärzten weiterführen. Inhaber der GmbH, die auch Geschäftsführer beschäftigt, sind die beiden Ärzte. Um den Ärztemangel im oberen Bühlertal in Baden-Württemberg zu beheben, sind die Gemeinden Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) und Bühlerzell im Januar 2023 als Mitglieder einer Ärztegenossenschaft beigetreten. Damit soll die medizinische Versorgung auf dem Land gesichert werden. In der Genossenschaft sind insgesamt zwölf Kommunen und drei Ärzte. ⇥(de)

Der Medizinermangel, der allgemein ein Thema ist, auch wegen der jahrzehntelang stark limitierten Studienplatzvergabe, trifft ländliche Regionen wie die Eifel mit besonderer Wucht: Ob Hausarzt oder Facharzt, wer auf dem Land praktiziert, tut das in der Regel als selbstständiger Unternehmer in eigener Praxis. Und das heißt: keine Chance auf Teilzeitarbeit, flexible Arbeitszeitmodelle oder überhaupt auch nur ansatzweise geregelte Arbeitszeiten. Und genau das macht das Landarzt-Dasein für viele junge Mediziner unattraktiv.

Während Generationen zuvor genau danach strebten, der eigene zu Chef sein, finden junge Berufstätige heute die Losung „selbst und ständig“ weitaus weniger erstrebenswert. Ist auch kaum mit dem Ziel einer ausgewogenen „Work-Life-Balance“ zu vereinen. Selbst Berufseinsteiger wollen sich nicht mehr in der Form für den Job verausgaben, wie es für die Generation zuvor noch selbstverständlich war.

Das Problem: Medizinische Versorgungszentren, wie es sie in jeder größeren Stadt gibt, sind auf dem Land aber rar gesät. Da fehlt dann die kritische Masse an Patienten auf geballtem Raum, damit sich solche Einrichtungen rechnen würden. Und eben deshalb ist es so schwer, in ländlichen Regionen als Allgemeinmediziner auch in Teilzeit ohne unternehmerische Verantwortung zu arbeiten.

Genau an dem Punkt setzt die Idee der Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus eG mit ihren dezentralen medizinischen Versorgungszentren an: Die Genossenschaft, die aktuell zwei Praxen an den Standorten Bitburg und Binsfeld betreibt, ermöglicht es Ärzten, auch nur tage- oder stundenweise, zu arbeiten. Ohne unternehmerische Verantwortung, aber mit der Option, bei Interesse in die Genossenschaft einzusteigen.

Droht die Schließung einer Praxis, versucht die Medicus eG, eine Kollegin, einen Kollegen zu finden, die oder der zumindest, wie in Binsfeld, an zweieinhalb Tagen den Betrieb aufrecht erhält.

Damit dieses Modell langfristig Erfolg hat, darf die Genossenschaft nicht von einzelnen Persönlichkeiten abhängig sein. Warum überlegen nicht die Landkreise Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und gerne auch Bernkastel-Wittlich, zu dem der Medicus-Standort Binsfeld ja gehört, ob sie in die Medicus eG einsteigen? Eine absurde Idee? In anderen Orten macht genau dieses Modell Schule. Dort wird das Potenzial dieser Idee erkannt. Schließlich stirbt mit der ärztlichen Versorgung auch der ländliche Raum. Die Medicus eG hat am Beispiel von zwei Praxen gezeigt, dass das Modell funktioniert. Einen Gedanken sollte es wert sein, ob da nicht auch Landkreise, Verbandsgemeinden und Städte einsteigen können, um sich erfolgreich gegen das Praxissterben auf dem Land zu stemmen – und damit die Basis für die Zukunft des ländlichen Raums zu sichern.