Kommentar zur neuen Pflegeschule in Prüm : Tapfer voran!

Kommentar zur neuen Pflegeschule in Prüm

Klar, das ist schwer am Anfang, Wer Pionier ist, der ist ein bisschen auch Versuchskaninchen: Das gilt für die beteiligten Einrichtungen wie für ihre Auszubildenden. Dass die Schülerinnen und Schüler, die nach dem neuen Gesetz in der deutlich mehr umfassenden Ausbildung stecken, sich sorgen - das ist gut zu verstehen.

Aber man möchte ihnen zurufen: Bleibt tapfer, haltet durch! Jeder Anfang ist schwer, dieser ist es besonders, aber wer dabeibleibt, kann sich anschließend die Jobs schon fast aussuchen angesichts der dramatischen Lage in der Pflege.

Gleichzeitig entsteht in Prüm etwas richtig Exklusives mit der koordinierten Ausbildung an BBS und Krankenhaus. Das wird (zusammen-) wachsen, am Ende steht ein Angebot, wie es gerade auf dem Land dringend benötigt wird.