Kommentar zu den geplanten Eifeler Verkaufgssonntagen : Alles verdient

Foto: TV/Klaus Kimmling

Sie haben gelitten, die Geschäftsleute, in der bisherigen Corona-Zeit. Sie haben durchgehalten, so gut es irgend ging. Sie haben immer wieder versucht, das Beste im Schlechten zu erreichen, haben sich an die Auflagen gehalten, haben Lieferdienste auf die Beine gestellt, per Bestellung verkauft und vieles mehr.

Hätte man sich vor der Pandemie alles nicht vorstellen können.

Und sie haben den Mut nicht verloren. Nein – stattdessen planen sie schon wieder ihre Aktionen und Verkaufssonntage. Sie haben verdient, dass es diesmal endlich wieder klappt damit. Dass wir, ihre Kunden, uns rücksichtsvoll verhalten. Und hingehen. Damit sie auch was verdienen.