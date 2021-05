Kommentar : Weniger Bedenken, mehr Vertrauen

Wo ist das Problem? Eine regionale Investorengruppe ist bereit, eine Menge Geld in Bitburg zu investieren und zwar an einer Stelle, wo es seit Jahrzehnten so bescheiden aussieht, dass sich die Lage dort nur verbessern kann.

Egal, was passiert, Hauptsache es geht nach Jahrzehnten des Stillstands endlich am Beda-Platz mal voran. Dafür braucht es als Grundlage einen Bebauungsplan. Und genau um den ging es in der Stadtratssitzung. Dieser Plan ist die Basis für eine Reihe von Bauvorhaben – vom Wohnhaus bis zur Tiefgarage. Und eben auch für ein Einkaufszentrum. Auch, wenn das noch nicht morgen dort steht, macht es Sinn, den Verkehr neu zu ordnen. Nicht nur, weil es schon heute zu Stoßzeiten an einigen neuralgischen Punkten eng ist, sondern auch, weil der Einbahnring eine echte Aufwertung für die Trierer Straße ist und Fußgänger wie Radfahrer profitieren. Und das Problem? Bitburg braucht weniger Bedenkenträger und mehr Mut.