Kommentar : Wenn die Berater nichts von der Impfbrücke wissen

Foto: TV/Friedemann Vetter

Die Impfbrücke hilft, frei werdende Dosen in stichbereite Arme zu befördern. Das ist eine gute Sache, über die leider noch nicht jeder Bürger Bescheid weiß. Wer so eine SMS mit einem kurzfristigen Termin bekommt, kann also misstrauisch werden.