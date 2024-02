Friseurhandwerk Fairer Wettbewerb braucht mehr Kontrollen

Region/ Bitburg · Es kann nicht mit rechten Dingen zugehen. So wie die Barbershops aus dem Boden sprießen, ist es einfach nur unwahrscheinlich, dass in jedem dieser Männerfriseurläden ein Handwerksmeister anwesend ist. Den Kunden mag es freuen, noch nie gab es so günstige Haarschnitte. Aber die Friseurbranche lässt es zittern.

27.02.2024 , 15:01 Uhr

Symbolbild: In Barbershops bearbeiten die Mitarbeiter nicht nur Bärte, sie schneiden auch Haare. Und sind dabei in der Regel viel günstiger als herkömmliche Damen- und Herrenfriseure. Aus unternehmerischer Sicht wirft das Fragen in der Branche auf. Foto: dpa/Christophe Gateau