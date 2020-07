Kommentar zu den Autokino-Konzerten in Prüm : Lauter Lichtblicke

Kommentar zu den Autokino-Konzerten in Prüm

Zuerst passiert etwas sehr Schlechtes. In diesem Fall: Pandemie, also auch noch dauerhaft schlecht. Und dann wachsen da und dort gute Ideen aus der beklemmenden Situation wie Blümchen aus dem Asphalt.

In Prüm schafft man das mit einer gemeinsamen Anstrengung erneut, entwickelt aus der Not heraus etwas Schönes – und bietet damit obendrauf noch den Künstlern eine Chance, zu tun, was die derzeit kaum dürfen.