Kommentar zu neuerlichen Vandalismus in Prüm : Birne leer?

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gut, sie haben nichts zerschlagen. Okay, sie haben nichts in Brand gesteckt. Aber der oder die Gestalten, die in einer Zeit, wo so viele Geschäfte ohnehin zu kämpfen haben, mit einer solchen Aktion noch mehr Stress verursachen, haben sich die Frage redlich verdient, ob sie noch alle Latten am Zaun haben.