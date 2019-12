Kommentar zu zugereisten Bürgermeistern in der Eifel : Mehr Imis!

Genau so, liebe Wawerner, ist es: Die Eifeler können Integration. Das tun sie beispielhaft bei den erfreulich vielen, meist als Urlauber hergeratenen und dann gebliebenen Bürgermeistern. Beispielhaft ist aber auch das Engagement der amtsmutigen Neueifeler – in Zeiten, wo genau dieses Engagement vielen so schwer gemacht wird.