Hilfe aus dem Ausland Armutszeugnis für die Gesundheitspolitik

Krankenhäuser befinden sich in einer prekären Situation: Sie kämpfen gegen steigende Kosten. Gleichzeitig nehmen die Patientenzahlen in den regionalen Krankenhäusern zu, weil andernorts Stationen geschlossen werden, aber es fehlt an Personal, um das zu bewältigen. Der Gesundheitsversorgung in der ländlichen Region geht die Puste aus. Von der Politik allein gelassen sucht das Marienhaus Klinikum in Bitburg Hilfe im Ausland und hat eine Agentur beauftragt, dort Bewerber zu finden. Die ersten vierzehn kommen aus Tunesien, Mexiko und Argentinien. Das ist zu begrüßen, denn ohne Fachkräfte aus dem Ausland kollabiert die Versorgung auf dem Land.