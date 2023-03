Meinung So kann es funktionieren

Mit Stipendien wird versucht, ausländische Ärzte in die Region zu locken, um dem Problem entgegenzuwirken. Schön zu sehen, dass es durchaus funktionieren kann. Doktor Timur Iusupov kam durch ein solches Stipendium nach Deutschland. Jetzt trägt er maßgeblich dazu bei, die Patientenversorgung in Irrel auch in der Zukunft sicherzustellen.