Kommentar zum Vorhaben mit der Prümer Modulschule : Die fliegenden Klassenzimmer

Wenn es so kommt, wie es kommen soll mit Sanierung und temporärer Ersatzschule für das Regino-Gymnasium, reden wir von einer gewiss teuren, komplizierten, am Ende aber guten Sache. Was wäre denn nachhaltiger als eine erstens CO2-sparende Schule, die zweitens auch noch mehrere Leben hat, weil ihre Elemente an anderer Stelle wieder aufgebaut werden können?

Fliegende Klassenzimmer, wenn Erich Kästner das gewusst hätte. Modulschule als Modellschule.

Man kann das alles natürlich auch ablehnen. Wer das tut, muss aber die Frage beantworten: Wo sollen die Prümer denn dann hin mit ihrem Gymnasium? Und was würde das kosten?