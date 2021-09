Kommentar : Sterbende Dörfer? Muss nicht sein!

Der Dorf-Check fordert Menschen heraus, sich über ihren Ort Gedanken zu machen statt die Zukunft dem Zufall und der allgemeinen Entwicklung zu überlassen. Ob Kneipe, Kindergarten oder Geschäfte: Es wird nicht mehr, eher weniger auf dem Land.

Auch wenn sich diese Entwicklung mit dem Dorf-Check nicht umkehren lässt: Die „Checker“ erkennen, dass sie selbst Einfluss maßgeblich Einfluss auf die Lebensqulität in ihrem Dorf haben. Sie schaffen Räume für Begegnung, gestalten Ortsmitten und schaffen neue Angebote für Junge, Ältere oder Familien. Wenn es gelingt, dass Menschen sich für ihr Dorf engagieren, ist viel erreicht. Dieses Miteinander, die Gemeinschaft und die Bereitschaft, gemeinsam was auf die Beine zu stellen, ist es, was das Dorfleben lebens- und liebenswert macht. Und Orte, in denen die Jungen gerne wohnen bleiben und Neue sich gerne niederlassen, haben Zukunft.