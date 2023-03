Kommentar zum Alkoholverbot am ZOB Es helfen nur Verbote – leider

Das Alkoholverbot kommt nicht aus dem Nichts. Immer wieder wurde sich in den vergangenen Jahren am ZOB ordentlich daneben verhalten. Polizeieinsätze, Belästigung von Unbeteiligten und ein Platz, an dem jede Menge Müll liegt: Das alles geht gar nicht. So wie der ZOB aktuell baulich aussieht, ist ein Verbot das einzige, was hilft. Wie soll man dem sonst beikommen? Beamte abstellen, die sich fast dauerhaft nur mit Trinkenden auf dem Busbahnhof beschäftigen? Das ist rein personell nicht zu stemmen.