Stadtentwicklung : Auf ein gutes Miteinander

Foto: TV/Klaus Kimmling

Sie kommt also, die neue Siedlung am Kurpark. Oder eben „am Tannenhof“, der Investor spielt da geschickt mit dem etablierten Namen des früheren Hotels. Ein bisschen schade, dass die Häuser nicht so richtig danach aussehen wollen und durchaus etwas eleganter und naturnäher hätten gestaltet werden können.

Schicke Holzverkleidung zum Beispiel – wenn man schon mit dem Namen Tannenhof dafür wirbt. Es wäre zu wünschen, dass die Kommunen an solchen Stellen mehr zu bestimmen hätten.

Immerhin aber hat sich Winfried Lack auf einige Modifkationen eingelassen, an deren Ende vier Wohnungen weniger herauskamen. Und obendrauf sehen die Gebäude nicht mehr ganz so kantig-kalt aus wie im Ursprungsplan.

In jeder größeren Stadt aber würde eine solche Siedlung weder negativ auffallen noch sonderliche Kritik hervorrufen. Und ja: Es gibt eben auch einen Bedarf an solchen Wohnmöglichkeiten. Weil nicht jeder ins Neubaugebiet will, nicht jeder sich um Haus und Hof und Garten kümmern möchte. Oder eine olle Butze mit viel Geld und Arbeit renovieren.

Aber, bei allem Abwägen: In Prüm sind vier solcher Blöcke schon ein massiver Eingriff ins eher dörfliche Gefüge. Gerade an dieser Stelle. Und der Blick in den Wald wird zur eher exklusiven Sache. Man versteht die kritischen Anwohner, denen das vor die Nase gesetzt wird.

Und jetzt? Drei Möglichkeiten. Erstens: Eingesessene und Neu-Anwohner leben kühl aneinander vorbei. Nicht gut. Zweitens: Die einen belauern die anderen und warten auf Anlässe, um übel nehmen zu können. Noch schlechter. Drittens: es im respektvollen Miteinander versuchen. Denn alle, die dort links und rechts der Straße wohnen (werden), sind am Ende eines: Prümer.