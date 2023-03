Meinung Kommentar zum Bickendorfer Lädchen: Bitte mehr davon

Meinung · Wer auf dem Dorf lebt, kennt es: Will man nur kurz eine Kleinigkeit einkaufen, muss man dennoch in den nächsten größeren Ort oder gar in die Stadt. Der Grund: Für Discounter, die nun einmal den Großteil der Geschäfte ausmachen, sind Dörfer wenig interessant.

Von Christian Thome Redaktion Eifel

22.03.2023, 06:49 Uhr

Foto: TV/Annabell Pawlowski

Die Lösung: Kreativität, engagierte Menschen – und eine ordentliche Portion Mut.