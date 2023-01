Kommentar : Wer den Karneval will, muss hin!

Bitburg „Noch ein Jahr können wir nicht warten“, sagt Matthias Schröder, der Vorsitzende des Bitburger Karnevalvereins „Freunde der Bütt“. Der Verein will auf jeden Fall versuchen, zum Karneval zurückzukehren. Trotz finanziellem Risiko, denn nach zwei Jahren Corona steht die große Unbekannte im Raum, ob genügend Leute mitmachen werden.

Es gab schon immer die einen, für die die fünfte Jahreszeit die schönste war und solche, die sich am liebsten verkriechen wollten, bis sie vorbei war. Trotzdem konnten sich die Vereine relativ sicher sein, dass sie keinen Schiffbruch erleiden würden. Das sieht seit Corona anders aus. Einerseits ist da noch die vorsichtige Zurückhaltung gegenüber Massenveranstaltungen wegen der Sorge vor dem Virus. Andererseits lässt sich auch am Beispiel Karneval ablesen, wie sehr Corona Gewohnheiten durchbrochen hat. Nicht nur aus Zwang rein temporär. Bei vielen hat die Erfahrung des Verzichts zur selbst gewählten dauerhaften Abkehr geführt, wie sich schon bei den zurückgehenden Anmeldezahlen für den Bitburger Umzug zeigt. Beides führt dazu, dass ein Stück Brauchtum in Gefahr ist. Das sollte allen bewusst sein. Dann können sie entscheiden, ob sie etwas dagegen unternehmen möchten. Wer den Karneval erhalten will, muss sich aufraffen und mitmachen. Wenn nicht aktiv, dann als zahlendes Publikum bei den kostenintensiven Saalveranstaltungen - auch wenn die „Freunde der Bütt“ hier vorsichtshalber in dieser Session noch auf die Sparbremse treten. Wer hier nicht mit den Füßen abstimmt und hingeht, nimmt in Kauf, dass diese Tradition sehr bald nur noch Vergangenheit ist.