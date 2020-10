Kommentar zum Disput um das Prümer Bauprojekt : Spannungsfeld

Foto: TV/Klaus Kimmling

Was haben wir? Hier einen Investor, der in Prüm etwas bauen will, wovon die Stadt derzeit klar zu wenig hat. Dort eine große Gruppe von Anwohnern, die ihre ruhige Lage samt Waldblick nicht verlieren wollen.

Und in der Mitte: der Rat und vor allem der Stadtbürgermeister, der den Disput moderieren will – und muss.