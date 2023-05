Kommentar Gerichtsneubau dauert zu lange

Bitburg · Seit 2010 überlegt der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB), wo das Bitburger Amtsgericht besser unterzubringen wäre als in dem Altbau in der Bitburger Gerichtsstraße. 2018 empfahl er, in der Brodenheckstraße ein neues Amtsgericht zu bauen. Ein Architekturbüro ist seit 2020 beauftragt, aber bis heute liegt kein Vorentwurf vor. Der Rechnungshof bemängelt: „Langer Planungsvorlauf, hoher Aufwand, bislang kein verwertbares Ergebnis.“

16.05.2023, 13:14 Uhr

Seit 14 Jahren laufen die Planungen für einen Umzug des Bitburger Amtsgerichts. Foto: TV/cmo

Von Sybille Schönhofen Redaktion Eifel