Kommentar zum Thema Radweg Prüm-Gerolstein : In die Pedale

Foto: TV/Schramm, Johannes

Käme man mit dem Radweg zwischen Prüm und Gerolstein echt mal in die Pedale, es wäre eine richtig gute Nachricht – gerade zur Coronazeit, in der das Biken boomt und in der man gute Nachrichten herbeisehnt.

Das Virus wird noch lange bleiben – aber das Bremser-Elend auf der Strecke wäre vorbei. Und die zentrale Eifeler Radweg-Lücke endlich dicht.