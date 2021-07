Kommentar zum Thema Hochwasserschutz : Menschen ohne Gummistiefel

Der Schlick ist kaum verkrustet, da haben sie schon die Schuldigen ausgemacht für die Katastrophe der vergangenen Tage.

Der Vorwurf, oft in wasserdichten Studios und warmen Redaktionsräumen geäußert und gern von Leuten, die man lange nicht in Gummistiefeln sah: Es wurde zu wenig getan, es wurde nicht richtig, nicht rechtzeitig, nicht umfassend gewarnt. Und die Schutzkonzepte, sie funktionierten nicht. Schuldfrage geklärt. Wirklich?

Aber noch am Mittwoch voriger Woche, obwohl wir hier in der Eifel wussten, dass das Wasser kommt und die Retter unmittelbar tätig wurden, hofften alle, dass es vielleicht nicht so schrecklich würde wie vor drei Jahren. Aber: Es war viel schrecklicher. Und selbst wenn alle Schutzwälle, alle Rückhaltebecken, einfach alles, was der Mensch bauen kann, gehalten hätte: Die Flut wäre trotzdem gekommen.