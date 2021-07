Kommentar : Dreimal gut

Vor wenigen Tagen erst haben wir über erfreuliche Entwicklungen in Waxweier berichtet – und jetzt der Einstieg von Landal als Vermarkter der Ferienanlage: Das ist eine in mehrfacher Hinsicht tolle Nachricht.

Zum einen bestätigt sie die gute Arbeit von Claudia Suringh: Sie weiß, was sie tut – und Landal weiß, dass Claudia Suringh weiß, was sie tut. Das passt.

Zweitens zeigt sich, dass die Eifel als Ferienziel weiter attraktiv ist – und in der Pandemie galt das noch ein bisschen mehr. Drittens: Wer hier einmal einen schönen Urlaub bei guten Gastgebern verbringen durfte, kommt wieder. Und mit all den neuen Gästen, die unsere Region im vergangenen Jahr entdecken durften, könnten das noch mehr werden. In Waxweiler wäre man gerüstet.