Kommentar Tradierte Wohnform wird wiederbelebt

Nicht jeder wird Lust darauf haben, im Alter neben eine Kleinfamilie mit drei Kindern zu leben, es gibt aber genug Menschen, die genau diese Teilhabe am Leben suchen und für sie wird „Opp der Lupp“ eine Bereicherung sein. Wer dort hinzieht wird wissen, dass er mit spielenden Kindern vor der Haustür rechnen muss, wer sich dort mit der Familie niederlässt wird wissen, dass den lieben Kleinen auch eine gewisse Rücksichtnahme auf das Ruhebedürfnis der Nachbarschaft beizubringen ist. Das Viertel ist nicht die Neuerfindung des Rades, sondern setzt das um, was eigentlich einmal ganz normal war: Menschen jeden Alters leben in direkter Nähe zusammen und bereichern sich gegenseitig.