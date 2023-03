Meinung : Kommentar zum Radfahrkonzept: Viel investiert, viel erreicht

Sind erst mal alle Radwege in Bitburg fertig, sollen passionierte Radfahrer hier den „Himmel auf Erden“ vorfinden. Zumindest hoffen die Planer auf regen Zuspruch von Schülern, Berufstätigen und Touristen. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg In Bitburg wird emsig an Radwegen gearbeitet. Was bringt das? Unser Reporter kommentiert das so.