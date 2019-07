Kommentar: Landwirtschaft und Umweltschutz : Bewegungsfähig

Foto: Frank Auffenberg

Wir werden sie noch ein bisschen brauchen, die Bauern. Bei aller berechtigten Kritik an ihrem Stand sollte man sie daher unterstützen: Denn jeder bunte Grün-, pardon, Greeningstreifen (neben all dem, was man nicht sieht) ist ein lobenswertes Zeichen eben dafür, dass sie trotz bekannter Beharrlichkeit bewegungsfähig sind.

Der Wunsch bleibt, dass die Zahl der ökologisch sensiblen Berufsvertreter wächst. In Weinsheim, Brühlborn und anderen Orten zeigt sich zudem, dass nicht jede Auflage den Landwirt ins Elend stürzt: Wer sauber wirtschaftet, kommt auch damit klar.