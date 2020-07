Kommentar zu den Überlegungen der Karnevalisten : Zunftvernunft

Foto: TV/Schramm, Johannes

Stimmt, wer denkt denn jetzt an Karneval? Die organisierten Jecken tun das. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass wir Spaß haben können in der kommenden Session. Und auch die wird anders sein als das, was man bisher kannte, wie so vieles in dieser Krisenzeit.

Deshalb: ein Tusch auf die Narrenzunft. Sie zeigen Vernunft, und da haben sie anderen, die derzeit aufs Risiko pfeifen, etwas voraus.