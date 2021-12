Kommentar zum versuchten Neustart des Bitburger Impfzentrums : Eine Richtung

Bitburg Sie wollen ja alle das Gleiche: Die Pandemie bewältigen. Dazu gehören auch Impfzentren, deshalb passt der FWG-Antrag natürlich, wenn auch die Kreisverwaltung und ihr neuer Chef bereits daran arbeiten, dass das möglich wird.

Allerdings kommt das alles viel zu spät, was aber nicht an den Verantwortlichen in Bitburg und anderen Kreisstädten liegt. Die muss man in Mainz, in München, in Düsseldorf, vor allem aber in Berlin suchen - viel zu früh, unter Verkennung aller Signale und Warnungen und unter dem Druck, dem Wähler bloß nicht irgendwelche harten Wahrheiten zumuten zu wollen, hat man alles schleifen lassen. Und die Impfzentren dicht gemacht, der Sommer war ja so schön und ansteckungsfrei. Jetzt kommt der Winter. Und der wird überhaupt nicht schön.